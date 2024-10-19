EKPSS tercihleri ne zaman? 2024 EKPSS tercih ve kontenjanları

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2024 EKPSS) tercih işlemlerinin henüz başlamaması, bu kapsamda tercih yapacak adaylar arasında merak uyandırdı. Devlet memuru olarak atanma hayali kuran engelli vatandaşlar, söz konusu tercih sürecine odaklandı. İşte, 2024 EKPSS tercihleri hakkında son bilgiler...



EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.



2024 EKPSS tercih sürecinin Ekim ya da Kasım ayında başlaması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.



EKPSS TABAN PUANLARI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.



Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.