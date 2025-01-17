EKPSS tercihleri ne zaman bitecek? 2025 engelli memur alımında son durum

Bir süredir gündemde olan engelli memur alımına yönelik süreç başladı. Kamu kurumlarında istihdam olmak isteyen engelli bireyler, EKPSS puanları kapsamında ve ÖSYM kılavuzu doğrultusunda tercihlerini yapacak. İşte, 2025 engelli memur alımında son durum...



EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM'nin internet sitesinden, "2025-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.



Tercih işlemleri, 27 Ocak Cuma saat 23.59'da sona erecek.



EKPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?



Adaylar tercihlerini, Ek’te yer alan 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.



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