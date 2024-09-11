EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Engelli memur alımı EKPSS yerleştirme başvurusu 2024 tercih kılavuzunda yer alan boş kontenjan ve puanlara göre yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2024 EKPSS tercih kılavuzuyla birlikte, kamuda bulunan engelli kontenjanları için tercihler alınmaya başlayacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, boş kontenjanlar yayımlandı mı?

EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı () tercihlerinin ne zaman başlayacağı, kura ile yapılacak yerleştirme işlemleri öncesinde adaylar tarafından merak ediliyor. Kamuda boş olan engelli kontenjanları için ÖSYM kılavuzuna göre tercih yapacak olan adaylar, gözlerini yayımlanacak olan tercih kılavuzuna çevirdi. EKPSS tercihleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin Eylül ya da Ekim ayında başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

EKPSS TABAN PUANLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

LİSE EKPSS TABAN PUANLARI

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

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