CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasını başlattı.



Kampanya Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan İmamoğlu, "Beni çalıştırmadılar. İstanbul'daki israf düzeninden yararlananlar hak hukuk adalet tanımıyor" dedi

İmamoğlu, "Bir avuç insan için bu düzen var. O grupların çıkarına İstanbul'un imkanlarını kullanıyorlar, imkanlar talan ediliyor" diye konuştu.

İstanbul'da hayata geçmemiş projelerle ilgili milyonlarca liranın heba edildiğini öne süren İmamoğlu, "İstanbulluların vergilerine yazık değil mi? İsraf düzenini değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

18 günlük görev süresince yaptıklarını anlatan CHP adayı şöyle devam etti:

"18 gün bile yetti, suyu ucuzlatmamıza ulaşımı özellikle öğrenciler için ucuzlatmamıza yetti. Bunlar bizim projelerimizdi. Sadece her aile yılda bu indirimlerden 540 lira kar edecek."

VİDEO: İŞTE İMAMOĞLU'NUN SEÇİM STRATEJİSİ

