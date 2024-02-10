Ekrem İmamoğlu: 2019 seçimlerini mertçe kaybetmeyi başaramadılar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Stadı'nın açılışını yaptı.

İstanbul'un spor şehri olduğunu söyleyen ve sporun, şehrin hayatında, ruhunda önemli bir yeri bulunduğunu belirten İmamoğlu, İstanbul'un şampiyonların ve rekortmenlerin şehri olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu, İstanbul'un köklü geçmişine rağmen, ulusal ve uluslararası anlamda sporda hak ettiği yere henüz ulaşamadığını, bu anlamda kentte sporun gelişmesi yönünde ihmal edilen alanlar olduğunu söyledi.



Göreve geldiklerinde 13 ilçede İBB'ye ait bir spor tesisinin bulunmadığını anlatan İmamoğlu, 4,5 yılda 7'si futbol stadı 19 spor tesisini İstanbul'a kazandırdıklarını kaydetti.



İmamoğlu, çok sayıda semt stadının eksiklerini tamamladıklarını, engelsiz spor parklarıyla İstanbul'da ilki gerçekleştirdiklerini, 35 okula spor salonu kazandırdıklarını dile getirdi.



Haliç Su Sporları Merkezini açtıklarını belirten İmamoğlu, İstanbul'da 9 mini spor merkezi oluşturduklarını bildirdi.

"SEÇİM KAZANILACAKSA MERTLİKLE KAZANILMALI, KAYBEDİLECEKSE MERTLİKLE KAYBEDİLMELİDİR"



İstanbulluların spor tesislerinden yararlanma oranını artırdıklarını söyleyen İmamoğlu şöyle konuştu:

"Sporun özünde yatan iyi değerleri yaygınlaştırmak ve yüceltmek gerektiğine inanıyorum. Örneğin, mertçe ve centilmence yarışma kültürünün, sporda olduğu kadar siyasette de hakim olmasını sağlamalıyız. Bir maç ya da seçim kazanılacaksa, mertlikle kazanılmalı, kaybedilecekse mertlikle kaybedilmelidir. Çok önemli bir kavram bu.

2019 seçimlerini kaybedenler, mertçe kaybetmeyi başaramadılar. Dilerim ki bu defa, mertçe kaybetmeyi başarırlar. Biz, bunu onlara göstereceğiz. Umarım geçen sefer milletten gördükleri kırmızı kartı bu sefer görmelerini yaşamazlar. Sportmenliğin, sportif ahlakın, başta siyaset olmak üzere, hayatın her alanında hakim olmasını diliyorum.''