İhtiyaç fazlası araçların devri, İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden biriydi. O araçlar, Yenikapı miting alanına çekilmeye başlandı.
Yenikapı'da sergilenen araçların iade edileceğini söyleyen İmamoğlu, "Araçların bir kısmını bulamadık. Bizden önce devretmişler" ifadelerini kullandı.
Binek araçların çoğunlukta olduğu araçların sayısı bin civarında.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, israf gerekçesi ile Yenikapı'da sergilediği araçlara ilişkin, Konunun araştırılması talimatı verdiğini belirten Soylu, "Kamu zararı oluşmuşsa buna bakarız. Eğer hizmetteki araçları çekiyorsa, bu da başka bir ihmaldir" demişti.