CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Geçersiz oyların yüzde 78'i sayılmış durumda. Aramızdaki 16 bin 380'dir" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

"Demokraside kaybetmek de var, kazanmak da var. Demokrasi tek yönlü bir yol değildir. Gidişli gelişli bir yoldur. Bugün biz kazandık yarın da siz kazanırsınız."

"İstatistik ortada, akıl mantık ortada, öndeyim."

"İlk defa Türkiye seçim yapmıyor. AK Partili hemşehrilerimin vicdanının bunu kabul etmediğini, biliyorum."

"Sayın Cumhurbaşkanı'nı kaybeden bu zümre meşgul etmesin. Ben normalleşmek istiyorum. Talebim budur. Yormayın bu şehri. Yormayın 16 milyon insanı."