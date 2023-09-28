Ekrem İmamoğlu: Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir’de İSKİ’nin açılış törenine katıldı.
İmamoğlu, tören sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İBB Başkanı, dün CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’e gösterdiği tepkinin sorulması üzerine, “Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yanımızda. İlçe başkanımız, belediye başkanımız, yine belediye başkan vekilimiz bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor.” dedi.
İmamoğlu, “CHP her zaman yanımızda. Biz aileyiz, bir aradayız. Çok güçlüyüz.” ifadelerini kullandı.
Gazeteciler, Ekrem İmamoğlu’na yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağını da sordu.
İmamoğlu, “Biz toplumsal ittifak o kadar bizi besledi ki. Yani bunu çok daha güçlü bir şekilde tarihi bir boyutta İstanbul'da tekrar başaracağız. İstanbul ittifakı, çok güzel olacak.” diye cevap verdi.
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