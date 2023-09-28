Ekrem İmamoğlu: Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor

Gazeteciler, Ekrem İmamoğlu’na yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağını da sordu.



İmamoğlu, “Biz toplumsal ittifak o kadar bizi besledi ki. Yani bunu çok daha güçlü bir şekilde tarihi bir boyutta İstanbul'da tekrar başaracağız. İstanbul ittifakı, çok güzel olacak.” diye cevap verdi.