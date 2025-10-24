Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü davasından beraat etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı 2015 yılında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, İmamoğlu'nun beraatine karar verildi.

7 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORDU



İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine açılan davada Ekrem İmamoğlu hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.



Savcılık davada, İmamoğlu için siyasi yasak anlamına gelen ''belli haklardan yoksun bırakılma'' cezası da talep ediyordu.