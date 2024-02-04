Ekrem İmamoğlu: Bu fotoğraf çok önemli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Piyalepaşa'daki zemin altı otopark ve meydan açılışına katıldı..



Törende konuşma yapan İmamoğlu, sahneye AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı, mevcut Başkan Haydar Ali Yıldız ve CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney'i aynı anda yanına davet etti.



İmamoğlu, "Biz, kendisini davet ettik. Kendisi gelmese bir anlamı olur muydu? Yine olmazdı. Güzel olan şey, onun da bu davete icabet etmesidir. Dolayısıyla karşılıklı bu nezaket, bu görüntü, toplumun arzu ettiği şeydir." dedi.



Deprem ve kentsel dönüşüm ile ilgili de konuşan Ekrem İmamoğlu, "Aynı masada konuşarak tartışarak adım atmalıyız. Aksi takdirde, gerçekten bu süreci başka türlü meselelerin, başka türlü zeminlerin malzemesi haline getirdiğimizde, işte on binlerce canımızı yitirdiğimiz acı travmalara, acı depremlere dönüşür." açıklamasında bulundu.