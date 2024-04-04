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Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu istedi

Yerel seçimi kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu istedi. İmamoğlu, “Hükümete, yerel ve ulusal meseleler konusunda iş bölümü, vatandaşımızı ilgilendiren tüm meseleler de işbirliği, dürüst ve adil rekabet öneriyorum. Birlikte çalışalım.” dedi.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu istedi

31 Mart Yerel Seçimleri’ni kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , yeni dönem görevine bir basın toplantısıyla başladı.

Saraçhane’deki konuşmasında demokrasi vurgusu yapan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu istedi.

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“Buradan açık ve net söylüyorum. Ne zaman diler ve arzu ederseniz, İstanbul’un geleceğini sayın Cumhurbaşkanımız sizinle konuşmaya hazır Ekrem İmamoğlu var, onu ileteyim.” ifadelerini kullanan İmamoğlu, “Sonra diyorlar; ‘randevu istedin mi?’ İstedim, istiyorum. Tekrar istiyorum, bakalım ne olacak? Sandalye kırık olmasın yeter.” şeklinde konuştu.

HÜKÜMETE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

İmamoğlu, “Hükümete, yerel ve ulusal meseleler konusunda iş bölümü, vatandaşımızı ilgilendiren tüm meseleler de işbirliği, dürüst ve adil rekabet öneriyorum. Birlikte çalışalım.” dedi.

SÜRECİN UZATILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

İBB Başkanı, CHP’den seçilen bazı ilçe belediye başkanlarına, halen mazbatalarının verilmemesini de eleştirdi. “Açık farkla kazandığımız Tuzla’da mazbatayı benim genç yol arkadaşım Ali Eren Bingöl’e neden vermiyorsunuz?” diye soran İmamoğlu, “Öğreniyoruz ki Tuzla Belediye Başkanı’nın görevi bitmişken 62 milyon liralık ihale alıp birilerine veriyor.” şeklinde konuştu.

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