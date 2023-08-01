Ekrem İmamoğlu, eski CHP’li başkanlarla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) “değişim” tartışmaları Ağustos ayı itibarıyla yeni bir evreye girecek.





Geçen günlerde CHP’nin önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği çevrim içi toplantıyla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen festivaldeki bir yemekte, partinin eski genel başkanlarıyla buluştu.



İmamoğlu, bu buluşmada eski genel başkanlardan Altan Öymen, Hikmet Çetin ve SHP’nin eski genel başkanı Murat Karayalçın’la bir fotoğraf çektirdi.

DEĞİŞİM VE KURULTAY GÜNDEME GELDİ



Buluşmaya katılan isimler, yemekte değişim tartışmaları ve partideki kurultay sürecinin gündeme geldiğini ifade ettiler.



Görüşme sonrası NTV'ye konuşan Karayalçın, “Partide oligarşik bir yapı var. Demokrasiyi tabana yaymalıyız. Örgütleri yeterince çalıştıramadık, seçimleri bu yüzden kaybettik.” dedi. Murat Karayalçın, “Partiliye Mektup” adında bir bildiri hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi.

KARAYALÇIN BİLDİRİ YAYIMLAYACAK



Karayalçın, bu bildiride CHP Parti Meclisi’ndeki (PM) üye sayısının 200’e çıkarılması gerektiğini, 81 ilden 1 temsilcinin de PM’ye girmesi gerektiğini söyleyecek.



Karayalçın, Ekrem İmamoğlu’nun İBB’nin başında kalmasının bir “zorunluluk” olduğu ifadesini kullandı, bunu “kader kilitlenmesi” olarak yorumladı.



Görüşmedeki genel başkanlardan Hikmet Çetin de 31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek yerel seçimlerde CHP’nin İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu aday göstermesi gerektiğini söyledi.



CHP’DE KONUŞULAN 3 SENARYO



Öte yandan, CHP’de 3 senaryo konuşuluyor.



Birincisi, İBB’ye yeniden Ekrem İmamoğlu’nun aday olması.



İkinci seçenek, İmamoğlu’nun, Ekim ayında gerçekleşmesi planlanan kurultayda CHP genel başkanlığına aday olması. Bu ihtimal, partinin delege yapısı nedeniyle “zayıf” olarak yorumlanıyor.



Üçüncü seçenek ise, Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel ittifakı.

Ankara kulislerinde konuşulan bu ihtimale göre, İmamoğlu’nun Özel’i genel başkanlığa aday gösterip, AK Parti’nin kuruluş yıllarındaki Recep Tayyip Erdoğan - Abdullah Gül modelini uygulaması için bir görüş birliğine varıldı.