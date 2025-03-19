Özgür Özel'den ön seçim açıklaması: İnatla sandık başında olacağız

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu sabah parti genel merkezinde kurmayları ve bazı MYK üyeleriyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

ÖZEL’DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI



CHP lideri ilk tepkisini de sosyal medya paylaşımıyla gösterdi.



Genel Başkan Özgür Özel, “Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir.” dedi.



“Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir.” ifadesini kullanan Özel, “Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız...” değerlendirmesinde bulundu.



Özel şu ifadeleri kullandı:



"Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez.



Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak.



Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak."

"KURUMSAL BİR SALDIRI VAR"

Özel daha sonra Halk TV yayınına katıldı.



CHP’ye kurumsal bir saldırı olduğunu söyleyen Özel, “Dört günlük gözaltı süresi var, tam ön seçim gününe denk geldi. Darbe girişimiyle karşı karşıyayız.” dedi.

23 Mart'ta yapılması planan ön seçimin gerçekleşeceğini ifade eden Özel, "Ben nerede olursam olayım, 23 Mart günü herkesi sandık başına bekliyorum. Biz ne şartta olursak olalım, dışarda da olsak içerde de olsak o sandıklar kurulacak." diye konuştu.