Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Darbecilik ithamının dayanağı yok

"MASUMİYET KARİNESİ ESASTIR"



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Evrensel prensiptir; masumiyet karinesi esastır. Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değiliz. Savcının iddianamesini değerlendirecek olan siyasiler değil.” dedi.



"AĞIR BİR SORUN VAR"



“Süreç başladığından itibaren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bunun Cumhurbaşkanımız ve partimiz tarafından CHP’ye dönük bir darbe girişimi olduğunu söylüyor.” diyen Çelik, “Sayın Özel’in kullandığı kavramlar, herhangi bir siyasi değerlendirmenin temelini teşkil edecek, okuryazarlık konusunda CHP’de ağır bir sorun olduğunu bir kere daha gösteriyor.” şeklinde konuştu.



"MİLLET İRADESİNE GİDEREK BÜYÜK DEĞİŞİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin adının her zaman demokrasiyle yanyana yazıldığını söyleyen Çelik, “Biz karşımıza en karanlık odakların çıktığı zamanda bile millet iradesine giderek bu ülkede büyük değişimleri gerçekleştirmiş bir partiyiz. Biz siyaset meydanlarının partisi olarak milletimizle buluşurken, CHP’nin yapmaya çalıştığı karanlık koridorlarda millet iradesini sakatlamaya dönük bir takım komitacılık faaliyetlerinin içinde olmaktan ibaret olmuştur.” ifadelerini kullandı.



“İDDİALAR CHP’LİLER TARAFINDAN DİLE GETİRİLDİ”



Çelik şöyle devam etti:



"Soruşturma çerçevesinde ortaya çıkan bütün iddialar, uzun zamandır CHP’liler tarafından zaten ifade ediliyordu. Bunlar kamuoyunun yabancısı olduğu iddialar değil. Bunlar CHP’liler tarafından gündeme getirilmiş iddialardır. Sayın Özel bize saldıracağına, saygısız ifadeler kullanacağına, dönecek bizzat CHP’liler tarafından dile getirilen bu iddialarla ilgili ne düşündüğünü söyleyecek. Özgür Özel iddialara ilişkin açıklama yapmalı.



Kendi iç seçim sürecini Türkiye’nin resmi seçimi zannederseniz o zaman sizin zihniyetinizde demokrasi olmaz, bu paralel devlet anlayışıdır. Kendi partisi ile ilgili gündemlerin, kendi partisiyle ilgili olduğunu düşünmesi gerekir. Kendi partisi içinde bile bu konuda bir mutabakat yoktur.



Bu yargısal süreçle, Cumhurbaşkanımızın şiir okumasını ve kendisine siyasi yasak getirilmesini eşdeğer tutmaya çalışıyorlar. Şiir okumakla, bu dosyadaki iddiaları eşdeğer tutmanız bile buradaki süreçlerle ilgili olarak herhangi bir yargısal sürece saygı duymadığınızı gösteriyor."