Ekrem İmamoğlu gözaltında: Saraçhane ve Vatan Caddesi’nde son durum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ’nun da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı. Dün sabah saatlerinde başlayan operasyon nedeniyle Saraçhane’deki İBB binası ile Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bölgede birçok cadde dün sabah saatlerinden itibaren yaya ve araç geçişine kapatılırken, çevredeki güvenlik önlemleri bugün de sürüyor.