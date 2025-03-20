Ekrem İmamoğlu gözaltında: Saraçhane ve Vatan Caddesi’nde son durum
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı soruşturma sonrasında Saraçhane’deki İBB binası önünde alınan güvenlik önlemleri sürüyor. Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı.
Dün sabah saatlerinde başlayan operasyon nedeniyle Saraçhane’deki İBB binası ile Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Bölgede birçok cadde dün sabah saatlerinden itibaren yaya ve araç geçişine kapatılırken, çevredeki güvenlik önlemleri bugün de sürüyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nun Sarıyer’deki evini ziyaret ettikten sonra İBB binasına geçmesi öngörülüyor.
Ayrıca DEM Parti heyetinin de Saraçhane’ye gitmesi bekleniyor.
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