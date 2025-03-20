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Ekrem İmamoğlu gözaltında: Saraçhane ve Vatan Caddesi’nde son durum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı soruşturma sonrasında Saraçhane’deki İBB binası önünde alınan güvenlik önlemleri sürüyor. Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda.

Ekrem İmamoğlu gözaltında: Saraçhane ve Vatan Caddesi’nde son durum
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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ’nun da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı.

Dün sabah saatlerinde başlayan operasyon nedeniyle Saraçhane’deki binası ile Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ekrem İmamoğlu gözaltında: Saraçhane ve Vatan Caddesi’nde son durum - 1 Belediye binası çevresinde TOMA'lar bulunuyor

Bölgede birçok cadde dün sabah saatlerinden itibaren yaya ve araç geçişine kapatılırken, çevredeki güvenlik önlemleri bugün de sürüyor.

Ekrem İmamoğlu gözaltında: Saraçhane ve Vatan Caddesi’nde son durum - 2 Vatan Caddesi’nde dün sabahtan bu yana geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nun Sarıyer’deki evini ziyaret ettikten sonra binasına geçmesi öngörülüyor.

Ayrıca DEM Parti heyetinin de Saraçhane’ye gitmesi bekleniyor.

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