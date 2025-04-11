Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıktı: Başsavcıya tehdit davası ertelendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği iddiasıyla açılan davada hakim karşısına çıktı. İmamoğlu tehdit iddiasını reddetti. Mahkeme davayı 16 Haziran'a erteledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün iki ayrı davada hakim karşısına çıkıyor.
İmamoğlu, bugün ilk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği iddiasıyla açılan davada savunma yaptı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülen duruşma saat 10.20'de başladı.
Duruşmaya İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, milletvekilleri, belediye başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda izleyici ile taraf avukatları da katıldı.
İMAMOĞLU'NUN SAVUNMASI 40 DAKİKA SÜRDÜ
Ekrem İmamoğlu'nun savunması 40 dakika sürdü.
Duruşmadaki savunmasında, "Bugün buradayım niçin buradayım diye de insani olarak kendime soruyorum. Bunun cevabını bulmakta zorlanıyorum. Bu kapsamda yürütülen süreçler ile ilgi kaygı duyuyorum." diyen İmamoğlu, "Sizler yargı adına burada oturuyorsunuz elbette ama ben de bu ülkenin ve dünyanın en kadim belediyesinin başkanı olarak buradayım." ifadesini kullandı.
Soruşturmaya konu konuşmasında herhangi bir tehdit olmadığını söyleyen İmamoğlu, "Bu konuşmayı ben yaptım ne oldu? Allah aşkına genel başkanın yanına oturdum, aradan bir iki dakika geçti geçmedi oradaki yetkililerden birisi son dakika 'Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı' diye cep telefonundan gösterdi." dedi.
"Ben başsavcılıktan randevu almak istedim haftalarca bana randevu vermedi. Ben ifade özgürlüğü kapsamında eleştiri yaptım. Beni terör ile yan yana getirecek kişinin alnını karışlarım, ben bu memleketin vatan evladıyım." diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bana bakan Türk bayrağını görür, bana bakan Mustafa Kemal Atatürk'ü görür. Terör ile beni yan yana getirecekmiş haddini bilecek. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Üç suçlama ile ilgili fikrim nettir. Yüce Türk yargısına elbette kendimi emanet ediyorum. Su sürecin doğru bir soruşturma süreci olmadığını ve ifadelerin dahi incelenemediğini, kötü niyetle yazıldığını düşünmek dahi istemiyorum ama akıl alır gibi değil. Üç isnadın hiçbirini kabul etmiyorum."
Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Haziran tarihine erteledi.
İMAMOĞLU, BAŞSAVCI GÜRLEK İÇİN NE DEMİŞTİ?
İmamoğlu hakkındaki soruşturma, 20 Ocak günü Yargının Siyasallaşması başlıklı panelde sarf ettiği sözler nedeniyle başlatılmıştı.
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eleştirip, kendisine yönelik soruşturmalarda siyasi bir tavır takınıldığını savunmuştu.
İmamoğlu, Başsavcı Gürlek hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bak başsavcı sana söylüyorum. Sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de... Biz var ya senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız.
Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın.
Senin zihniyetinin içinden geçen yol ve yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin dahi yuvana, çocuklarının geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu."
Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ve ailesini tehdit iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.
7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret, tehdit ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek suçlamalarıyla 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
İKİNCİ DAVADA İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA İDDİASINA İLİŞKİN
İmamoğlu ile ilgili bir başka dava da Büyükçekmece Adliyesi'nde 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Bu dava İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde yapılan bir ihale üzerine başlatılan soruşturma kapsamında açılmıştı.
İhaleye fesat karıştırma suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında açılan davada İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Bu davanın saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
- Ekrem İmamoğlu
- Savcı Akın Gürlek