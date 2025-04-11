Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıktı: Başsavcıya tehdit davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün iki ayrı davada hakim karşısına çıkıyor.

İmamoğlu, bugün ilk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği iddiasıyla açılan davada savunma yaptı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülen duruşma saat 10.20'de başladı.

Duruşmaya İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, milletvekilleri, belediye başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda izleyici ile taraf avukatları da katıldı.

İMAMOĞLU'NUN SAVUNMASI 40 DAKİKA SÜRDÜ

Ekrem İmamoğlu'nun savunması 40 dakika sürdü.

Duruşmadaki savunmasında, "Bugün buradayım niçin buradayım diye de insani olarak kendime soruyorum. Bunun cevabını bulmakta zorlanıyorum. Bu kapsamda yürütülen süreçler ile ilgi kaygı duyuyorum." diyen İmamoğlu, "Sizler yargı adına burada oturuyorsunuz elbette ama ben de bu ülkenin ve dünyanın en kadim belediyesinin başkanı olarak buradayım." ifadesini kullandı.

Soruşturmaya konu konuşmasında herhangi bir tehdit olmadığını söyleyen İmamoğlu, "Bu konuşmayı ben yaptım ne oldu? Allah aşkına genel başkanın yanına oturdum, aradan bir iki dakika geçti geçmedi oradaki yetkililerden birisi son dakika 'Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı' diye cep telefonundan gösterdi." dedi.

"Ben başsavcılıktan randevu almak istedim haftalarca bana randevu vermedi. Ben ifade özgürlüğü kapsamında eleştiri yaptım. Beni terör ile yan yana getirecek kişinin alnını karışlarım, ben bu memleketin vatan evladıyım." diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana bakan Türk bayrağını görür, bana bakan Mustafa Kemal Atatürk'ü görür. Terör ile beni yan yana getirecekmiş haddini bilecek. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Üç suçlama ile ilgili fikrim nettir. Yüce Türk yargısına elbette kendimi emanet ediyorum. Su sürecin doğru bir soruşturma süreci olmadığını ve ifadelerin dahi incelenemediğini, kötü niyetle yazıldığını düşünmek dahi istemiyorum ama akıl alır gibi değil. Üç isnadın hiçbirini kabul etmiyorum."

Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Haziran tarihine erteledi.