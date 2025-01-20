Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma
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hakkında, katıldığı bir televizyon programında Akın Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı sözlerden dolayı soruşturma açıldı.

Soruşturmanın, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.

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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a adli kontrol kararı

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EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Başkanı , Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde bugün yaptığı konuşmada, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a açılan soruşturmayı eleştirerek, "Cem Aydın’ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın." demişti.

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