Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
İBB Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir televizyon programında Akın Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı sözlerden dolayı soruşturma açıldı.
Soruşturmanın, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.
EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde bugün yaptığı konuşmada, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a açılan soruşturmayı eleştirerek, "Cem Aydın’ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın." demişti.
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