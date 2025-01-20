Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma

EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde bugün yaptığı konuşmada, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a açılan soruşturmayı eleştirerek, "Cem Aydın’ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın." demişti.