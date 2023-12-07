Ekrem İmamoğlu ile Muharrem İnce İzmir Büyükşehir Belediyesi için görüştü iddiasına CHP’den açıklama

Yerel seçim yaklaşırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.



İddiaya göre görüşmede, İnce’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkanlğı için adaylığı da gündeme geldi.



İddiaya ilişkin CHP’den açıklama geldi.



Partinin Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Görüşme olağan ancak adaylık konusu Parti Meclisi’nin yetkisinde” dedi.



Görüşmenin olağan olduğunu söyleyen Günaydın, “Ancak orada herhangi bir il büyükşehir belediye başkanlığı konusu geçemez. Geçmemiştir. Her ikisini de tanırım, çünkü mesele Parti Meclisi’nin görev ve yetki alanındadır.” ifadelerini kullandı.

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