Ekrem İmamoğlu ile Muharrem İnce İzmir Büyükşehir Belediyesi için görüştü iddiasına CHP’den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Memleket Partisi Muharrem İnce ile görüştüğü iddia edildi. İddiaya göre görüşmede İnce’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi için adaylığı da gündeme geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Görüşmenin olağan olduğunu söyleyen Günaydın, adaylık konusunun Parti Meclisi yetkisinde olduğuna dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu ile Muharrem İnce İzmir Büyükşehir Belediyesi için görüştü iddiasına CHP’den açıklama
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Yerel seçim yaklaşırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Memleket Partisi Genel Başkanı ’nin bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

İddiaya göre görüşmede, İnce’nin Büyükşehir Belediye başkanlğı için adaylığı da gündeme geldi.

İddiaya ilişkin CHP’den açıklama geldi.

Partinin Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Görüşme olağan ancak adaylık konusu Parti Meclisi’nin yetkisinde” dedi.

Görüşmenin olağan olduğunu söyleyen Günaydın, “Ancak orada herhangi bir il büyükşehir belediye başkanlığı konusu geçemez. Geçmemiştir. Her ikisini de tanırım, çünkü mesele Parti Meclisi’nin görev ve yetki alanındadır.” ifadelerini kullandı.

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