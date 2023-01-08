Ekrem İmamoğlu İYİ Parti İstanbul kongresinde: Millet İttifakı en güçlü İstanbul'da hissediliyor

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 3. Olağan İl Kongresi bugün yapılıyor. Genel Başkan Meral Akşener'in de katıldığı kongre, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. Kongreye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.



AKŞENER: BİRİNCİ PARTİ ÇIKACAĞIZ



Kongrede konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 2023 seçimlerinden birinci parti çıkacaklarını söyledi.



"Başbakan Meral Akşener" sloganlarına yanıt veren Akşener, "Ama bunu pazarlıklar sonunda sağlamayacağız. Helal oylarımızla birinci parti çıktıktan sonra sağlayacağız. Elbette Başbakan Meral Akşener olacak. İYİ Parti birinci parti olacak o zaman başbakan olacak. Çünkü biz helale inanırız, biz hakka inanırız" dedi.



İYİ Parti'nin kurulduğu günden bugüne 5 yıl geçtiğini söyleyen Akşener, "Beşinci yılımızı doldurduk. Kısa gibi görünen ama çok uzun ve meşakkatli bir yolculuğun her biri ayrı bir başarı öyküsü olan, irade öyküsü olan bizi anlatacağım. Bütün kongrelerde onu anlatacağım. Çünkü biz mağdur olamıyoruz bir türlü, mağdur olduğumuzu ilan edemiyoruz bir türlü" değerlendirmesinde bulundu.



Zorlu yollardan geçtiklerini belirten Akşener, "Her yerde saldırıya uğradık ama yolculuğumuza devam ettik. İYİ Parti'yi kuran sizlerin iradesi öncelikle bir direnme iradesidir. Başımızı kestiler ama eğdiremediler. Bize diz çöktüremediler" dedi.

İMAMOĞLU: MİLLET İTTİFAKININ EN GÜÇLÜ HİSSEDİLDİĞİ YER İSTANBUL'DUR



İYİ Parti İstanbul kongresinde İmamoğlu da bir konuşma yaptı. İmamoğlu, "Millet İttifakı'nın yarattığı ortaya koyduğu o güzel sürecin en güçlü hissedildiği yer de iddia ile söylüyoruz ki İstanbul'dur" dedi.



Kongrenin yapıldığı Haliç Kongre Merkezi'nde İstanul Büyükşehir Belediye Bşakanlığı adaylığını açıkladığını anımsatan İmamoğlu, "Bugün tekrar o anları hatırladığımda meşakkatli 4 yılı aşkın bu süreçte Allah şahit ki en büyük duam millete mahcup olmamaktır. O milletin kıymetli evlatları bu salonda da var. Umarım buradaki kıymetli İstanbullulara da mahcup olmamışımdır" diye konuştu.

Millet İttifakı'nın İstanbul'da gerçekleşen birlikteliğini anlatan İmamoğlu, "Elbette İstanbul'da güçlü bir uyuma ihtiyacımız vardı. O uyumun iki insanı değerliydi. CHP İl Başkanı Canan Hanım, İYİ Parti İl Başkanı, kıymetli dostum Buğra Kavuncu. Genel kurulunuzun en güzel sonuçlarla sonuçlanmasını, mücadelemizin aynı duygularla, hatta saygıdeğer Buğra Kavuncu dostumun birlikte koyduğumuz uyumun daha da üstüne çıkarak yürütmeyi arzuladığımız günleri hep beraber sağlarız diyorum." dedi.