Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Başka kavramlar sürecin içine dahil edilmeye çalışıldı. Biz bu şehrin yönetimine talibiz dedik. Israrla mesele başka boyuta evrilmek istendi. Çok net ifade edeyim, biz adalet istiyoruz. Biz 16 milyon insanın vicdanının, oylarıyla beraber YSK'nın açıkladığı oylarla beraber belli olan seçilmiş olduğumun sonucuyla beraber mazbatamızı talep ediyoruz. YSK'yı göreve davet ediyorum.

Türkiye en güvenilir seçim mevzuatına sahiptir, en güvenilir ülkedir diyen hükümet adına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına açıklama yapan beyanatları tek tek sıralayabilirim. Ne oldu da bir anda bu seçim Türkiye'nin en şaibeli seçimidir diyebilecek noktaya gelindi? İBB seçiminde parti teşkilatı başarısız olmuş olabilir, yöneticiler birbirini suçluyor olabilir.

Bu hesaplaşmayı bizim üzerimizden yapmaya çalışıyorlar. İstanbul halkını bu sürece dahil etmeye çalışıyorlar. İşin içine terör örgütlerini katıp vesaire vesaire yapabilirler. Yapmasınlar. Kendi iç hesaplaşmalarına bu ülkenin yerel seçimini 16 milyonluk İstanbul'u dahil etmesinler. Dünya bizi takip ediyor. 3-5 kiş sanki elinden oyuncağı alınmış gibi davranarak iç hesaplaşmaları üzerinden Türkiye'nin itibarını zedelemesinler.

Kurulan cümleleri, Whatsapp mesajlarını kamuoyu görüyor, algı oluşturmak istiyorlar. 16 milyon insana saygısızlıktır. Ben burada sadece bana verilen oyları savunmuyorum. Sadece CHP'lilere ve bana oy verenlere sesleniyorum. AK Partili hemşerilerimin vicdanına sesleniyorum. Biz bu şehirde seçimin kaybedeni yok diye en başta söyledik. Bugün aynı yaklaşımımız devam etmektedir.

"SOMUT TESPİTLERİMİZ VAR"

Bir başka boyut zaman kazanıyor olabilir. İstanbul'un kaybedecek tek bir dakikası yok. İBB içerisinde bu süreçte neler olabileceğine dair duyumlar var. Somut tespitlerimiz var. İptal edemedikleri bazı dijital verilerin iptal edilmesi için nasıl destek verdiklerini de biliyoruz. Bu birkaç gün içerisinde İspark'ta neler olduğunu da biliyoruz. Personelin nasıl baskı altında tutulduğunu da biliyoruz. Kendilerini ezdirmesinler. Personel olumsuz işlere izin vermesin. Bu zaman kaybının da olmamasını diliyoruz.

Seçimde hiç mi hata olmaz? Bizde de onlarcası var. Örneğin Bakırköy'de CHP'nin oy oranı 177. YSK'da 1 olarak gösterilmiş. Hala düzeltilmemiş bir evrak. Biz de düzeltildiği gibi rakibimiz adına düzeltilenler de var. Bunlar var, olacak. Ama sürece tesir etmediği ortadadır.

O sandıklarda görevliler var. Şerh koyulanlar var. Genel üzerinden yapılan hareketler soyut kavramlardır. İstanbul'a özel baskı altında karar alınırsa bu toplum vicdanında kabul görmez. Sürecin güvencesi YSK'dır. YSK karar ve uygulamalarında geçmişteki içtihatlarına sadık kalsın. 16 milyon insan adına takip ediyoruz.

"ŞAİBE YARATMAK DAHA BÜYÜK SIKINTI OLUŞTURUR"

Bir ilçenin seçimi yapılmış. Büyükçekmece'de 68 oy geçersiz oylardan çıkmış, 25 oy bizim adımıza çıkmış. Başka ilçede bizim lehimize de çıkabilir. Güvensiz ortamlarda insanların kafalarında şaibe yaratarak daha büyük sıkıntılar olmaması için bu çağrıyı yapıyorum. Bir an önce yetkimizi bize verin. İstanbul'un zaman kaybına uğramasına neden olmayın. Süreç devlet adamı hassasiyeti ister. Dünyanın sonu değil, 16 milyon insan mutlu. Söz verdiğim gibi Anıtkabir'i ziyaret etim.

"HADLERİNİ BİLSİNLER"

Toplumun bu huzurunu kabulleniş biçimini yetkili kişiler de anlasın ve gereğini yapsın. Ahlaksızca, hırsızlık gibi terimleri kullanarak insanları yargılamasınlar, hadlerini bilsinler. Bu sürecin en sağlıklı bir şekilde neticelenmesi elzemdir. Acil bir süreçtir. Ben gerektiğinde sıklıkla sizlerle buluştum. Arkadaşlarım sürecin takibinde. Seçim kurullarının önünde arkadaşlarım görev başında. Ben bir yandan İstanbul ile ilgileniyorum. Bu görevin sağlıklı bir şekilde başlatılması adına dün çağrımı yaptım bugün de yapıyorum.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN'A ÇAĞRI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum, tecrübelerine dayanarak bu sürece dair katkılarını davet ediyorum. Bahçeli'nin katkı sunmasını özellikle istirham ediyorum.Ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aynı şekilde sürece katkı sunmasını bekliyorum. Vicdana sığmayan bu duruma Sayın Erdoğan tarafından da katkı bekliyorum. Kendilerini sürece katkı sunmaya davet ediyorum. Bunu hergün hatırlatacağım.

Yıl 1994... Rahmetli Erbakan o dönemin İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen ve seçimi kazanan Erdoğan'ın elini kaldırıyor. 25 yılda ne değişti? Normalleşelim, çağrım budur adalet istiyorum. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı..."