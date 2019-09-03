İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy Cemevi'nde Muharrem iftarına katıldı.

İmamoğlu'na, eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti. İftar öncesinde Alevi dedesi Hüseyin Güzelgün konuşma yaparak dua etti. Duanın ardından 12 gün sürecek Muharrem ayı orucunun ikincisi açıldı.

“BURASI, DERTLEŞME VE PAYLAŞMA SOFRASI"

Ekrem İmamoğlu, buradaki konuşmasında, “Bu akşam aslında burası dertleşme sofrası, paylaşma sofrası. Yaşanan o derin acılardan sonra birbirini hissetme sofrası. Dolayısıyla dostluğun, kardeşliğin, barışın, huzurun, hak ve hukukun adaletle birleştirilerek, mutlu yaşama adına ümitleri tazeleme, umutları besleme masası. Bu sofrada oruçlarımızın kabulünü diliyorum. Allah, tuttuğunuz oruçları kabul etsin" dedi.

Hazreti Ali'nin, “Devletin dini adalettir" sözlerini paylaşan İmamoğlu, “Bugün, en fazla susadığımız ve arzu ettiğimiz duygudur, adalet duygusu. Herkese eşit davranılan bir yaşam. Sadece bu yaşadığımız alan değil, dünyaya dair de böyle. Yakın coğrafyaya da böyle. Ben, dünyanın en kadim kentine, sizlerin teveccühü, katkısı ile belediye başkanı seçildim. Her şeyi başarmak arzusundayız. Tüm güzel duyguları, talepleri karşılama arzusundayız. Eksiğimiz olabilir. Hatamız olabilir ama özellikle bir duam vardır ki, ben çok önemsiyorum: Allah'ım, adil bir yönetici olmamı sağla. Ve Yaradan'a sığınıp derim ki: Mutlaka ve mutlaka topluma adil olmamı, adil olduğumu yaşadığım bir şehir var etmemi sağla. Adalet duygusunun bittiği yerde, insanların özgürlüklerinin kısıtlandığını hissettiği yerde, gerçekten huzur beklemek çok zor.

İmamoğlu, programın sona ermesinin ardından Alibeyköy Cemevi'nden ayrıldı.

