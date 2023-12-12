Ekrem İmamoğlu: Muharrem İnce, İstanbul’a destek olacağını tarafıma iletti

Yerel seçim yaklaşırken, partilerin hazırlıkları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir hafta içinde ikinci kez bir araya geldi. İmamoğlu, görüşmenin ana gündeminin İstanbul olduğunu söyledi. İBB Başkanı, İnce’nin bu görüşmede kendisine, İstanbul’a destek olacağını ilettiğini anlattı.

Ekrem İmamoğlu: Muharrem İnce, İstanbul’a destek olacağını tarafıma iletti
Muharrem İnce ile Ekrem İmamoğlu görüştü

Muharrem İnce ile Ekrem İmamoğlu görüştü

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , Memleket Partisi Genel Başkanı dün bir araya geldi.

İki ismin, bir hafta içinde ikinci kez bir araya geldiği görüşmede, İstanbul konuşuldu.

İmamoğlu, İnce’nin bu görüşmede kendisine İstanbul’a destek olacağını ilettiğini anlattı. Başkanı, “Çok net istanbul’u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul’a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim.” ifadelerini kullandı.

Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le bir görüşme gerçekleştireceğini söyleyen İmamoğlu, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını, Özel’le paylaşacağını da aktardı.

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