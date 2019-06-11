Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Taksim'de "İstanbul’da Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler" konulu basın toplantısında konuştu.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Gidişatın hiç iyi olmadığını biliyoruz. Bunu istatistik kurumlarının verileri söylüyor. Sadece 6 ayda 342 bin kişi işsiz kaldı. İstanbul ve çevresi bu gidişattan en çok etkilenen bölge. İşsizliğin yaygınlaştığını umut bağlanan ihracatın da ivme kaybettiğini görüyoruz. Bir avuç insanın ülkeyi tekrar seçime götürmesinin acı faturasını vatandaşlar yaşıyor. İstanbul'u hep birlikte ayağa kaldıracak enerjimiz var. Yeni açıklayacağım henüz kopyalanmamış bir destek paketini sizlerle paylaşmak istiyorum. İşsizlik destek paketini göreve geldiğimizden itibaren hayata geçireceğiz. Genel sağlık sigortası katılım payını İBB olarak biz ödeyeceğiz. Yoksulluğun açtığı yaraları da sarmaya çalışacağız. İstatistiklere sığmayan bir geçim sıkıntısıyla karşı karşıyayız.



İBB'nin sosyal yardımlara harcadığı parayı İstanbul'da 5 katına çıkarmış olacağız. Ekonomik krizde ailelerimizin yanında olacağız. Sofra, geçim, eğitim ve evlilik destek paketiyle İstanbullulara destek olacağız. Sofra destek paketiyle İstanbul'da kimse yatağa aç girmeyecek. Ekmek, süt ve damacana suya para ödenmeyecek. Geçim destek paketinde İstanbul'da geçim sıkıntısı olan her aileye 200-2 bin 20 liraya kadar maddi destek sağlayacağız. Geçinemeyen her yoksul aile bu destekten faydalanacak. Kimse görmeden alan el veren eli görmeden bu işi hassasiyetle yapacağız. İlk öğretim ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere kumanya desteği yapacağız. Halk süt ücretsiz dağıtılacak. Öğretim yılı başında ihtiyacı olan 500 bin öğrencinin kırtasiye ve üniforma ihtiyacı belediyemiz tarafından karşılanacak.

"FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ"



Sağlık alanında kamusal yatırım seferberliği başlatacağız. İBB yönetimine geldiğimizde imkanı olmayan ailelere destek olarak fırsat eşitliği sağlayacağız. Evde bakım hizmetleri ve geçici toplum sağlığı hizmetlerini artırarak dar gelirli aileleri gözetecek biçimde kentin tümüne yayacağız.



İstanbul'da üzerine önemle eğilmemiz gereken bir sorun da mülteci sorunu. Çok önemli ve büyük bir sorun. Siyasi polemiklerin ötesinde kalıcı çözümler geliştirmeliyiz. Resmi rakamlara göre 547 bin Suriyeli mülteci var. İl nüfusunun yüzde 4'üne yaklaşan bir rakam. Vatandaşlarımızla göçmenler arasında gerginliğin arttığını görüyoruz. İBB'nin bu konuda kalıcı bir eylemi olmadı. Göreve gelir gelmez mülteciler birimini kuracağız. Konuyu kesinlikle ulusal ve uluslararası düzleme taşıyacağız. Göçmenlerin kendi memleketlerine dönüşlerinin sağlanması için gayret göstereceğiz.

23 Haziran'da hak yerini bulacak. 16 milyon İstanbullu için, güzel kalpli insanları için her şey çok güzel olacak.



SU İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Suya yapılan zamdan sonra ocak ayında indirimin dile getirilmesinde arkadaşlarımızın karşı çıktığı şey zamdan sonra indirim yapılmak istenmesi. Benim yorumum buna karşı çıkabilirsiniz ama benim iradem olsaydı buna rağmen indirim olsun derdim. Bence indirime evet demeliydi meclis grubundaki arkadaşlarımız. Orada samimiyet dışı bir süreç işletildi."