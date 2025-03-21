Ekrem İmamoğlu protestoları | Yerlikaya: 16 polis yaralandı, 53 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu.



54 şüphelinin yakalandığını, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiğini duyuran Yerlikaya, dünkü protesto gösterilerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

16 POLİS YARALANDI



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin birçok ilde protesto gösterileri gerçekleşirken dün geceki gösterilerde 53 şüpheliye "Kamu Malına Zarar Verme" ve "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından işlem yapıldığı açıklandı.



Yerlikaya, gösterilerde 16 polisin yaralandığını da duyurdu.