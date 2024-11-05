Ekrem İmamoğlu randevu istedi, Devlet Bahçeli reddetti: İmamoğlu görüşme talebini yineleyecek

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Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da kayyum atamalarına karşı siyasi parti liderleriyle bir araya geliyor.



Seçimle kazanılamayan belediyelerin, idari işlemle gasp edildiğini savunan İmamoğlu, “Bu kime yapılırsa yapılsın karşısında olacağız.” dedi.

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BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME TALEBİNİ YİNELEYECEK



İmamoğlu, kendisiyle görüşme talebini reddeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den bir kez daha randevu isteyeceğini söyledi.



“Biz istismar diye bir kelimeyi, yakın çevremizden bile geçirmeyiz.” diyen İmamoğlu, “Biz nezaketi iyi biliriz. Randevu talep ettiğimiz yere girip çıkmayı da iyi biliriz. Bundan asla kimse endişe etmemeli, edemez de.” ifadelerini kullandı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla bulunduğunu söyleyen İmamoğlu, “Bu ziyaretler herkesi teminat altına alma girişimidir.” dedi.

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