Ekrem İmamoğlu randevu istedi, Devlet Bahçeli reddetti: İmamoğlu görüşme talebini yineleyecek
Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, görüşme talebini reddeden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den bir kez daha randevu talep edeceğini söyledi. “Biz nezaketi iyi biliriz. Randevu talep ettiğimiz yere girip çıkmayı da iyi biliriz.” ifadesini kullanan İmamoğlu, “Bu ziyaretler herkesi teminat altına alma girişimidir.” diye konuştu.
Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da kayyum atamalarına karşı siyasi parti liderleriyle bir araya geliyor.
Seçimle kazanılamayan belediyelerin, idari işlemle gasp edildiğini savunan İmamoğlu, “Bu kime yapılırsa yapılsın karşısında olacağız.” dedi.
BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME TALEBİNİ YİNELEYECEK
İmamoğlu, kendisiyle görüşme talebini reddeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den bir kez daha randevu isteyeceğini söyledi.
“Biz istismar diye bir kelimeyi, yakın çevremizden bile geçirmeyiz.” diyen İmamoğlu, “Biz nezaketi iyi biliriz. Randevu talep ettiğimiz yere girip çıkmayı da iyi biliriz. Bundan asla kimse endişe etmemeli, edemez de.” ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla bulunduğunu söyleyen İmamoğlu, “Bu ziyaretler herkesi teminat altına alma girişimidir.” dedi.
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.
O sorulardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisiyle görüşme talebiydi.
MHP lideri, İmamoğlu’ndan görüşme talebinin ne amaçla geldiğini bilmediğini belirterek, “Siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum.” demişti.
Bahçeli, “İstismarla, yanlış yorumlarla MHP’yi bulaştırmak istiyor olabilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz.” ifadelerini kullanmıştı.
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