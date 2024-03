Ekrem İmamoğlu: Sizi ayrıştıranlara ‘hadi oradan’ diyorum

İmamoğlu şöyle devam etti:



“Biz 5 yıl boyunca Tunç Bey gibi 11 büyükşehir belediye başkanı arkadaşımızla kader birliği yaptık. Omuz omuza olduk, güzel işler yaptık. Eksiklerimiz olabilir ama biz birikimlerimizle yan yana olmaya, omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Bizim birliğimizi, bizim dostluğumuzu, bizim kardeşliğimizi kimse bozamaz, bozamayacak.



Bana diyorlar ki; sen Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayısın, doğru. İttifakın yok, doğru. Karşında 50 küsur aday var. Tamam, o da doğru ama bilmiyorlar ki benim arkamda 16 milyon insan var. Peki, kimin oyuna talipsin? Ben bütün siyasi partilerin oyuna talibim. Kalbim bana öyle bir ses veriyor ki. Diyorum Allah’ım ben herkesin oyunu alırım, bana yardım et. Bu Cuma günü dua tutar. Vallahi billahi içten söylüyorum. Çünkü ben hizmetleri yaparken, şu güzel gözlere bakarken benim partilim, o partili, bu partili vallahi bakmıyorum.”



“BU İŞİN PARTİSİ OLMAZ… BİZ BİR MİLLETİZ”



Büyüdüğü ailede her partiden insanın olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, “Bak, CHP'li var, Adalet Partili var, ANAP'lı oldu. Milliyetçi Hareket Partili oldu, Milli Selamet Partili oldu. Bir odadan öbür odaya. Kimse kimseye düşmanlık yapmadı. Herkes birbirine komşuluk yaptı, arkadaşlık, akrabalık yaptı. Bunlar şimdi ne diyor biliyor musunuz? Bizden olanlar, bizden olmayanlar. Biz ne diyoruz biliyor musunuz? Hepimiz birlikte hepimiz. Bu işin partisi olmaz. Bu işin doğulusu, batılısı olmaz. Bu işin Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Boşnak'ı olmaz. Biz bir milletiz.” dedi.



İmamoğlu şöyle devam etti:



“Atatürk, bizim o kurucu liderimiz öyle ulu öyle güzel insan ki 1920’de kurtuluş mücadelesini başlatmadan önce meclisi topladı. O meclisi kimle topladı? Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar, Kafkaslar'dan Ege'ye kadar o dönemin milletin her parçasından doğup gelen ve sonra bu Anadolu'da, Trakya'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran milletin evlatlarıyla, hepinizin dedesi ninesiyle, benim dedem ninemle kurdu.”



“Sizi ayrıştıranlara ben ne diyorum biliyor musunuz? Hadi oradan, hadi oradan. İşine bak. Bizi kimse bölemez.” ifadelerini kullanan İBB Başkanı İmamoğlu, “Bana oy vermemiş insanı bana oy verenle aynı derecede seviyorum. Onu, bu anlayamaz biliyor musun? Ama yakında geliyormuş, meydan meydan anlatacağım ona.” diye konuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun