Ekrem İmamoğlu soruşturması: 7 ayrı suçlama, 12 tanık dinlendi

7 MADDE



Suçlamalar 7 madde halinde özetlendi.

Buna göre, önce çıkar amaçlı bir suç örgütü kuruldu. Sonrasında usulsüz ihaleler organize edildi. Komisyonlarla örgüte para aktarımı yapıldı. Sadece bu komisyonlarla değil kağıt üstünde hiç gerçekleşmeyen ihaleler de maddi kaynak oluşturuldu.



İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ihale almış firmaların hak edişlerinin ödenmesi karşılığında rüşvet alındı. Yine maddi menfaat sağlamak için imara aykırı yapılara rüşvet karşılığında iskan verildi ve imar planı dahilindeki araziler satın alınarak haksız kazanç elde edildi.



GİZLİ KASA



Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Ali Nuhoğlu'nun da gizli kasa görevi üstlendiği öne sürüldü. İddiaya göre; Adem Soytekin, İmamoğlu İnşaat'ta kalfa olarak sigortalı görünürken İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra hayatın olağan akışına aykırı finansal faaliyetler içerisinde yer aldı.



İmamoğlu İnşaat’ın 8 adet taşınmazı bedelsiz bir şekilde Adem Soytekin’e aktarıldı.



RÜŞVET



Ayrıca İBB’den yaptığı iş karşılığı ödeme alamayan iş insanlarının yüzde 10 veya yüzde 20 aralığında değişen oranlarda rüşvet verdiği ancak bunun karşılığında hak ettikleri paranın ödendiği öne sürüldü.



Bazı firmaların belediye iştiraklerinden aldıkları ödemelerle İmamoğlu inşaattan yer satın aldıkları da iddia edildi. Kültür A.Ş ile iş yapan bir iş adamının, İmamoğlu’nun kasası olarak değerlendirilen Hüseyin Köksal’a hiçbir açıklaması olmayan 130 milyon TL gönderdiği öne sürüldü. İddiaya göre Hüseyin Köksal da İmamoğlu İnşaat'a ”daire parası” açıklaması ile 50 milyon lira aktardı.



15 MİLYON LİRA İDDİASI



Ali Nuhoğlu'nun ise gerçek değeri 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon liraya İmamoğlu’na devrettiği öne sürülüyor.



Murat Ongun'un ise başkanlığını yaptığı İBB Medya A.Ş üzerinden kişisel servet oluşturduğu yönünde suçlamalar var. Bu şekilde birlikte hareket ettiği isimlerle naylon fatura organize ettiği, 20 şirkete ait 170 ihale evrakında usulsüzlük yaptıkları kaydedildi.