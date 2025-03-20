Ekrem İmamoğlu soruşturması: Gözaltı sonrası senaryolar

Hem yolsuzluk hem de terör soruşturması yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.



Savcılık, İmamoğlu'nu, “örgüt yöneticisi olmak, rüşvet, dolandırıcılık, kişisel verileri ele geçirme, ihaleye fesat karıştırmak”, ve “terör örgütüne yardım etmek”le suçluyor.



Eğer Ekrem İmamoğlu terör örgütüne yardım etmek suçundan dolayı tutuklanır ve görevden alınırsa, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum da atanabilir.



CHP cumhurbaşkanlığı ön aday seçimini önceden planladığı 23 Mart tarihinde yapabilecek. İmamoğlu o tarihte serbest kalmasa da adaylığı oylanabilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?



Avukat Mustafa Zafer NTV'de yanıtladı.



Soruşturma kapsamında gözaltı süresinin 4 güne çıkacağını düşündüklerini ifade eden Zafer, şüphelilerin ifadelerinin aldıktan sonra savcı karşına geçeceklerini dile getirdi. Birden fazla savcı olduğunu da sözlerine ekleyen Zafer, "Tek bir savcı bu kadar çok şüphelinin ifadesini alması mümkün değil." dedi.



Zafer yargılamada suç örgütünden bahsedilirse 4 yıldan 8 yıla kadar bir ceza olduğundan söz edip "Bunun yanına rüşvette eklenirse 4 yıldan 10 yıla, nitelikli dolandırıcılığın tespit edilmesi halinde 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası var." değerlendirmesinde bulundu.