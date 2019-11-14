Ekrem İmamoğlu su zammı ile ilgili konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra ziyareti öncesi İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne gelerek taksicilerle bir araya geldi.

Burada gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün 2020 yılı bütçe tasarısında, suya konutta yüzde 20 zam talebi ile ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Her gün zam ile haşır haşır neşir bir toplumuz. Üzülüyoruz, biz bazı tahlilleri yapmak zorundayız. Yaptığımız zam ya da önerdiğimiz zaman 2020 yılının zammı. 4.80 olacak suyun zammı hali. Biz 5.20'den aldık. Biz zaten bir tabana oturttuk suyu.

Türkiye'de enerji ve yakıt zammı yüzde 60'larda iken biz önümüzdeki yıl su vermek için yatırım yapabilmek için kendimizi kurumsal olarak korumak zorundayız. Zammın kaynağı ülkemizin ekonomi sıkıntılardan kaynaklı zamlardır. Buna sıkıntı duyan varsa doğalgaz zamlarını yakıt zamlarını geri çeksinler biz de zam yapmayalım. Biz keyfi zam yapacak kurum ve kişi değilim."