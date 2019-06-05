Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da partisince Atatürk Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Partililerle bayramlaşan Ekrem İmamoğlu, seçim otobüsü üzerinden hemşehrilerine seslendi.



Konuşması sırasında, memleketi Trabzon'daki çocukluk ve gençlik anılarını anlatan İmamoğlu, İstanbul'da 23 Haziran Pazar günü yenilenecek seçim için destek istedi.

Parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap ederek bayramlarını kutlayan İmamoğlu, "Bu şehrin, çocuğu evladı olarak sizi mahcup etmeme adına yol yürüyeceğime, ahlaklı, anlamlı ve idealist bu güzel milletin, Türk milletinin kıymetli bir evladı olarak yol yürüyeceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum" ifadesini kullandı.



Ekrem İmamoğlu, Trabzon'dan ve çevre illerden gelen vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, burada geçen çocukluk ve gençlik yıllarını anlattı.



İnsanların güzel şeylere ihtiyacı olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Yola çıktığımız ilk günden itibaren milletimize, insanlarımıza hep güzel şeyler söylemek istedim çünkü milletimizin güzel şeylere ihtiyacı var" dedi.



“ONLARI 1800 GÜNDE DELİ EDECEĞİM”



Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 18 gün görev yaptığını ve bu süreçte İstanbul'a güzel mesajlar verdiklerini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:



"İstanbul'da bir süreç yaşadım. İstanbul'da 4 milyon 180 bine yakın oy almış bir kardeşiniz olarak seçimi kazanmış bir belediye başkanıyım ama demokrasiye sıkıntı verdiler. Bir avuç insan Türkiye'nin demokrasi sürecine sıkıntı verdi. Hep beraber tamir edeceğiz. Hep beraber bu süreci tamir edeceğiz çünkü bizim milletimiz, hemşehrilerimiz, insanımız Cumhuriyet'e, demokrasiye, özgürlüğe alışmış insanlardır. Çünkü bizim insanlarımız her zaman yüreğinde 'tam bağımsız Türkiye' diyen insanlardır.

Bu süreci biz tedavi ederken, bazıları kötü söz kullanıyor olabilirler. Ben o laflara girmek istemiyorum. 'Çaldılar' diyebilirler. Biz bu saatten sonra yapacağımız işe bakıyoruz. Bir avuç insanın yaptığı bu yanlıştan milletimizi kurtarmak istiyoruz; çünkü ne yazık ki ilerleyen yıllardaki her seçimin tartışmalı hale geleceği bir sürecin arifesindeyiz. Bu yolda yeniden seçilen bir kardeşiniz olarak aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim. Dolayısıyla tüm hemşehrilerimin desteği ve duasına ihtiyacımız var. Bana dua edin. Bu süreci hızla tamir edeceğim."

İmamoğlu, vatandaşlardan dua ve İstanbul'daki yakınlarıyla konuşmalarını da isteyerek, "İptal nedenini ramazan ayının başında açıklayan insanlar, ramazan ayının sonunda yine o bir avuç insan, iptal nedeninin anlamsız olduğunu açıkladılar. Dolayısıyla her yerde diyorum ki Allah aşkına bu milletin ekmekten, sudan, havadan daha çok ihtiyacı hak, hukuk ve adalet" şeklinde konuştu.

"Her şey çok güzel olacak" ifadesini kullanan İmamoğlu, şunları kaydetti: "Seçildiğimiz gün itibariyle 18 gün görevde kaldım.18 gün içinde Türkiye'ye ve İstanbul'umuza çok güzel mesajlar verdik. Halkını düşünen, insanını düşünen, gencini, yaşlısını, emeklisini düşünen bir anlayış ortaya koyduk ve 18 günde yaptığımız hizmetlerle bile insanlarımızın gönlünde taht kurduk. Ne mutlu bana. Tabii bu 18 gün milletimizi mutlu ederken birilerinin de aklını başından aldı. Hatta 18 günde ben diyorum ki çıldırdılar. Ben var ya o insanları, o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim çünkü o kadar güzel hizmetler yapacağım. Göreceksiniz İstanbul halkı o kadar mutlu olacaklar ki şaşıracaklar."



“BEN BİR TEK ANAMIN KUCAĞINI BİLİYORUM”



Partilerin ülkeye hizmet için sadece araç olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Partizanlık yok, partiler hizmet için birer araç. Ben milletime hizmet etmek istiyorum. Esas olan millettir, millet. Bu anlayışa sahip olmak gerekir. İnsanıyla kucaklaşan, tevazu; işte biz, bu anlayışı temsil ediyoruz. Dün gazeteci arkadaşlar, 'Terör örgütünün kucağı vesaire' dedi. Ben dedim ki bir tek anamın kucağını biliyorum. Bir de anamın, babamın ocağı var; köyüme geldim, orayı biliyorum. Bunu söyleyen, dile getiren insanlara Allah akıl versin. Sizin dualarınıza onların da ihtiyacı var" diye konuştu.



HORONA EŞLİK ETTİ



Alandakilerin kemençe eşliğinde oynadığı horona, otobüsün üzerinden eşlik eden İmamoğlu, bayramlaşma programına katılmak üzere Giresun'a gitti.



İmamoğlu'na, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP İl Başkanı Güzide Uzun, İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli ile diğer ilgililer eşlik etti.