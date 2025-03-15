Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan "Biz birlikteyiz" mesajı

MANSUR YAVAŞ: ARAMIZI BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR



Gazeteciler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, İmamoğlu’na Ankara’da salon verilmediği iddiasını sordu.



Mansur Yavaş, şu yanıtı verdi:



“Biz artık troll iddialarına cevap vermek istemiyoruz ama dün bir televizyondan aradılar. ‘Cevap vermediniz’ dediler. ‘Her iddiaya cevap verirsek bunun sonu olmaz’ dedim. Kendini ikna etmek için yazıyı gönderdik. 4 Şubat’ta Milli Eğitim Bakanlığı salonun tahsisini istedi. Benim tavsiyem şu; salona bakın, kimler var, kaç gündür oradalar ve oradaki çalışmalar ne zaman sonlanacak. Bir baksınlar.



Aramızı bozmak için mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar. Hepimizin bir tek derdi var; artık derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi lazım.



"EKREM BAŞKANA VE BANA TERBİYESİZLİK"



CHP’deki ön seçim süreci ve İmamoğlu ile aralarında sorun olduğuna ilişkin haberler hakkında, “2023 seçimleri öncesinde tam beş yıl aday kim olacak diye başladılar. 31 Mart’tan sonra da konu ‘aday kim olacak.’ Ekonomik sıkıntıları unutturmak istiyorlar. Biz de bunun dışında kalmak istiyoruz ancak; durum dayanılmaz bir hal almaya başladı.” diyen Yavaş, şöyle devam etti:



“Biz de bunun dışında kalmak istiyoruz ancak; durum dayanılmaz bir hal almaya başladı. ‘Ekrem başkanın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa bu olur…’ Adlandırmakta ve söylemekte çok zorlanıyorum, kötü buluyorum. Kimse birbirinin yedeği falan olmaz.



Ekrem başkana ve bana karşı terbiyesizlik. Bir yol mutlaka bulunacak. Üçlü toplantıdan sonra zaten yol haritamızı açıkladık.”