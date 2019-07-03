İlişkili Haber Ekrem İmamoğlu'dan CHP il başkanlığına ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin il başkanlarını ziyaretlerine devam ediyor.

İlk olarak Saadet Parti'ni ziyaret eden İmamoğlu'nu, İl Başkanı Abdullah Sevim'in İstanbul dışında olması nedeniyle İl Başkan Yardımcısı Bülent Kaya karşıladı.



SP İl Başkanlığı makamına geçen İmamoğlu, bir süre yöneticilerle görüştü. Ardından Kaya ile birlikte açıklama yapan İmamoğlu, bütün siyasi partilerin il başkanlıklarını ziyaret edeceklerini söyledi.



Belediyede siyasi partilerle ilgilenen bir masa kuracaklarını ifade eden İmamoğlu, "Bu değerli masayı kuracak ve beraber çalışacağız. Zaman içerisinde bu ziyaretlerden sonra elbette taahhütlerimiz olacak. İnşallah siyasi partilerimizin katkısıyla bu düzeni koordine edeceğiz. Bu İstanbul'un lehine olacaktır" dedi.

SP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kaya ise İstanbul'un artık huzura ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "İnşallah, Sayın Başkan İstanbul'un huzura kavuşması için gerekli çalışmalar yapar. Hayırlı işlerde destekçisi, yanlış işlerde de onu eleştiren ve düzelten taraf olacağız" dedi.



Karşılıklı hediyeleşmenin ardından İmamoğlu, Cevizlibağ'da bulunan SP İl Başkanlığı'ndan ayrılarak İYİ Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.



Burada İl Başkanı Buğra Kavuncu ve diğer yöneticiler tarafından karşılanan İmamoğlu, bir süre il yönetimiyle görüşme yaptı.



Daha sonra gazetecilerin sorularına da yanıtlayan İmamoğlu, il başkanlıklarına yapacağı ziyaretler konusunda randevu talebine AK Parti ve MHP'den nasıl bir cevap geldiğine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:



"MHP'den henüz geri bir dönüş almadık. Bekliyoruz. Yani il başkanının şehir dışında olduğuna dair bir bilgi iletildi. Henüz bir geri dönüş almadık. AK Parti’den dün öğleden sonra akşama doğru sadece bütün belediye başkanları ile ziyaretimize gelmek istedikleri noktasında bir geri dönüş iletildi bize. Pazartesi bir randevu verdik. Ama bu belediye başkanlarının ziyareti elbette bizi çok mutlu eder. Başımızın üzerinde yerleri var kaldı ki bir arada çalışacağız. Pazartesi günü kendilerini beklediğimizi belirttik."

Bir gazetecinin, "Tüm ilçe belediye başkanları ve İBB Meclis üyeleriyle Anıtkabir'i ziyareti planınız vardı. Ne zaman gerçekleşecek?" sorusunu İmamoğlu, "Bu kararımızı verdikten sonra Anıtkabir Komutanlığı ile de irtibata geçtik. Bir devlet töreni statüsünde, vatandaşlarımızın olmadığı bir saat aralığında sabah erken saatlerinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir kurumsal ziyareti... Anıtkabir’i ziyaret ederek Atamızın huzuruna çıkacağız ve çelenk töreni olacak. Dolayısıyla kendilerinden cevap bekliyoruz" şeklinde cevapladı.



"23 HAZİRAN DEMOKRASİ TERCİHİNE DÖNÜŞTÜ"

İmamoğlu ardından Tarlabaşı'daki Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. HDP İstanbul İl Başkanı Esengül Demir'in karşıladığı İmamoğlu, HDP yetkilileriyle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, kendisini ziyaret eden ilk siyasi parti il teşkilatının HDP olduğunu belirtti. 23 Haziran seçiminin bir demokrasi tercihine dönüştüğünü söyleyen İmamoğlu, "Bu tercih döneminde de her siyasi partiye oy vereni, yüzde 100 hizmet edilmesi gereken vatandaş olarak görüyoruz. Zira biz bu anlayışımızda bize oy vermeyenlerin oy verenlerden önce var olma ve eşitlik süreçlerinde en önde olduğunu bilen bir anlayışa sahibiz" diye konuştu.



DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK Mİ?



Bir gazetecinin "Seçim öncesinde cezaevinden size açık destek çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna İmamoğlu, şu cevabı verdi:



"Sayın Demirtaş'a 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvik ve destekten ötürü teşekkür etmiştim. Bu tutum ve davranışlar elbette bizim için çok değerli. Zira bu çokça bize de soruldu. Tutuklu ama yani niçin tutuklu? Bunu herkes gibi ben de anlamak istiyorum. Bu bağlamda özellikle hukuk açısından mağdur edilmiş her kim var ise ben yanında olduğumu ve bu sürecin bir an önce bitirilmesi gerektiğini, insanların suçu belli değilken yaratılan ortamda yıllarca hapis yatan insanların hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Daha dün değil evvelsi gün bir Ergenekon süreci yaşandı ve bu süreçte intihar edenler olduğunu biliyoruz. O süreçte hayatlarını kaybedenleri biliyoruz. O süreçte yaşamların ailelerin değiştiğini biliyoruz. Hukuka aykırı düzenin insanların hayatını etkilemesini kim kabul edebilir ki hiç kimse kabul edemez. Vicdana hukuka adalete sığmayan işler bunlar. Bu bakımdan elbette imkan olsa ziyaret etmek isterim ama bazı ziyaretlerle ilgili kurallar var."

