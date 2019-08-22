İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hasanpaşa Kapalı Pazar Alanı, restorasyonu süren Kadıköy Gazhane Binaları ve Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. Gezdiği alanlarda yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirirken, sorunlarını dinledi.



Gazhane Binaları Restorasyon alanında bir vatandaş İmamoğlu'na, bölgedeki kentsel dönüşüm dolayısıyla yaşadığı mağduriyeti ve duyduğu rahatsızlığı anlattı.



Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs şoförü de İmamoğlu'na mesleki sorunlardan bahsetti ve İBB'den sorunun çözümü için destek beklediğini dile getirdi.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyon sürelerinin uzadığı ve bitişlerinde belirsizlik olan alanları özellikle ziyaret ettiklerini söyledi.



İmamoğlu, Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgenin rahatlayacağını, Gazhane'nin de faaliyete geçmesiyle ciddi bir kültürel adımı sonlandırmış olacaklarını dile getirdi.

50 KİŞİNİN İŞTEN ÇIKARTILDIĞI İDDİALARI

Daha sonra soruları yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki Medya AŞ'den 50 kişinin işten çıkartılmana yönelik haberlerle ilgili olarak "Arkadaşlarımızın tespitleri ve çalışmalarının prensipleri var" dedi.



İmamoğlu, şöyle devam etti:



"İş disiplini, iş disiplinine uymama, uyma veya işe gelmeme gibi bir takım karakteri varsa çalışanların ona göre uygulama yapıyorlar. Özellikle seçim dönemlerinde işe alınmalarla ilgili de araştırmalar sürüyor. Çünkü çok adil olmadığını düşündüğümüz dönemler. Seçime bir ay, bir buçuk ay kala, ister bu 31 Mart seçimi olsun, ister daha sonraki dönem olsun, bu süreçler çok adil işe alınma dönemleri değil. Bu anlamda arkadaşlarımın elbette ki büyükşehir çalışanları üzerinde bir araştırması var ve ona göre işlem uyguluyorlar. Asla kişisel bir tavır ve davranış değil, her birinin bir prensibi var. Uygun olmadığını düşünen varsa tabi ki hukuki yollar açıktır.”

"EVLADIMI ALIP GERİ DÖNDÜM"

İstanbul'daki yağış nedeniyle su baskınlarının yaşanması sonucu tatili yarıda bırakıp İstanbul'a gelip, sonra tekrar tatile gitmesiyle ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:



“İstanbul halkı bilsin ki en üst seviyede eforla sürece hakimiz ve çalışıyoruz. Birilerinin anladığı anlamda bir yönetim anlayışıyla biz göreve gelmedik. Tek kişinin her konuya karar vereceği, talimatla süreceği yöneteceği anlayışla göreve gelmedik. Bir çok takım arkadaşım, görevinin başında binlerce takım arkadaşım olacak ve bütüncül akılla bu kenti yöneteceğiz. Son gidişim ise evlatlarım son günlerindeydi zaten birini alıp geri dönmem gerekiyordu. Alıp geri döndüm. Bu da babalık vazifesi. Bunların hepsi gerekli, babalık vazifesi, aile vazifesi gerekli ama en önemli şu anda İstanbul vazifesi. Hiçbir vazifeyi ihmale uğratmadan topluma görev yapılabilir bilincini göstereceğiz İstanbul'da. Ailemizin, işimizin yeri ayrı olacak. Aile fertlerimizin siyasette yeri olmayacak. Onları orada görmüyorum, görmeyeceğim de."

"GİZLİ KADIN İTTİFAKI VARSA BENİM BİLGİM YOK"



İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın geçtiğimiz günlerde bir mekanda buluşmasına dair soruyu da şu şekilde yanıtladı:



"Gizli bir kadın ittifakı varsa ondan benim de bilgim yok. İçinde ne var bilmiyorum. Sadece üç hanımefendinin yemek yiyip, sohbet edip, dertleşmesi var. Dediğim gibi bilmediğimiz bir kadın ittifakı varsa biz de oturup düşünelim, siz de bir düşünün."