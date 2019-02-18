CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti.

İş insanlarıyla bir araya gelen İmamoğlu, vaatlerini sıraladı.

Ekrem İmamoğlu ''Öncelikle belediyelerin istihdam yaratma ve istihdama yönlendirme konusunda önemli bir merkez olduğunu tekrar yineleyelim. Biz temkinli vaatlerde bulunuyoruz. 5 yılda 150 bin insanımıza iş imkanı sağlayacağız derken bu, temkinli bir veriydi. Bunu 200 bine çıkartdık. Bu bile temkinli veridir. Durgunlukta ortaya konulmuş bir veridir. Bunu sağlamakta hiçbir sıkıntı yaşamayız'' dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında 4 bin kişiye iş imkanı sağladıklarını vurgulayan Ekrem İmamoğlu, bunu İstanbul genelinde nasıl uygulayacaklarını şu sözlerle anlattı:



''Beylikdüzü'de 40 bine yakın insanın CV'sinin varlığını yarattık ve o insanlarla sürekli iletişim halindeyiz. 4 bin insana da sağlıklı iş imkanı sağladık. Beylikdüzü 39 ilçeden birisi. Çarpanı yaptığınızda zaten 160 bin insan yapıyor. Yeter ki siz sağlıklı bir iletişimi sağlıklı bir veri tabanını oluşturun, iş dünyasında da karşılık bulan bir hizmet üretmiş olursunuz.''



İmamoğlu, ellerindeki veri tabanıyla, işvereni bir araya getirerek, iş imkanı yarattıklarını vurguladı.