İstanbul’un Maltepe ilçesinde oyların yeniden sayımı devam ederken, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’dan yeni açıklamalar geldi.



Büyükçekece’de polisin evlere giderek adres kontrolü yapmasına bir kez daha tepki gösteren İmamoğlu, “Böyle bir uygulama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yaşanıyor. YSK’nın açıkladığı listeler üzerinden hiçbir iddiada bulunulamaz. Orada bazı kişilerin suçları varsa, gereğini yapılır. Büyükçekmece halkı rahatsız. Üzülüyorum, buna son verin. Orada aday olan ismin yakınlarının adres tespiti var. Yazıktır, günahtır. Seçime şaibe katıp insanları rencide etmeyin” dedi.



Yüksek Seçim Kurulu’nun tarihi bir görev yaptığını dile getiren Ekrem İmamoğlu,şu ifadeleri kullandı:



“YSK seçimlerin meşruluğunu, demokrasinin devamlılığını sağlayacak kurumdur. Toplumun sağduyusunu yoksaymadan kararınızı vererek toplumu rahatlatmalısınız. YSK kararınızı verin, işimize başlayalım. Lütfen kararınızı verin, seçimin meşruluğunu tartıştırmayın. Tarihi vazifenizi yerine getirin.”

