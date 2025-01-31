Ekrem İmamoğlu iki soruşturma için ifade verdi: "Benim sözlerimde tehdit ve hedef göstermek yok"

İmamoğlu’na adliyeye girişi sırasında eşi Dilek İmamoğlu ile partililer de eşlik etti.

İKİ SORUŞTURMADA DÖRT AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

İBB Başkanı, tehdit, hakaret, görevli kişiyi hedef göstermek ve adil yargılamayı etkilemeyi teşebbüsle suçlanıyor.

İmamoğlu bu dört ayrı suçlamayla ilgili ifade verdi.



İMAMOĞLU İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?

İmamoğlu ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sözlerinde tehdit ya da hedef gösterme olmadığın savunan İmamoğlu, “Benim yaptığım ifade özgürlüğüdür. Ve ifade özgürlüğü anayasal bir haktır. İfade özgürlüğü, adli makamlara ve onların işleyişine yönelik eleştirileri de kapsar.” dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti:



“Demokratik düzenin bir gereği olarak uğradığımız haksızlıkları milletimizle paylaşmak, yapılan usulsüzlükleri eleştirmek ve bu uygulamaların hukuka zarar verdiğini dile getirmek ne zamandan beri tehdit sayılmıştır?”

"BÖYLE BİR EYLEM İÇERİSİNDE BULUNMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek söylem içerisinde bulunmadığını da söyleyen İmamoğlu “Kimsenin kendisi veya yakınlarına zarar verebileceğine bahisle bir söz sarf etmedim. Herhangi bir kimseyi hedef haline getirebilecek bir durum içerisinde yer almadım. Böyle bir hakaret ve eylem içerisinde bulunmam mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu bilirkişi soruşturması kapsamında verdiği ifadede de suçlamaları kabul etmediğini söyledi.