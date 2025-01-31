Ekrem İmamoğlu iki soruşturma için ifade verdi: "Benim sözlerimde tehdit ve hedef göstermek yok"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen iki soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. İmamoğlu’na iki soruşturmada dört ayrı suçlama yöneltildi. İBB Başkanı, tehdit, hakaret, terörle mücadelede görev yapan kişiyi hedef göstermek ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsle suçlandı. İBB Başkanı ifadesinde, “Benim sözlerimde tehdit ve hedef göstermek yoktur. Benim yaptığım ifade özgürlüğüdür. Ve ifade özgürlüğü anayasal bir haktır. İfade özgürlüğü, adli makamlara ve onların işleyişine yönelik eleştirileri de kapsar.” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan iki soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelerek ifade verdi.
Binanın protokol kapısından giriş yapan ve adliyenin Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun bulunduğu 7’nci katına çıkan İmamoğlu’nun savcılıktaki ifadesi saaat 09.50’de başladı.
İmamoğlu’na adliyeye girişi sırasında eşi Dilek İmamoğlu ile partililer de eşlik etti.
7'NCİ KATTA BARİYER GERGİNLİĞİ
İfade işlemlerinin yapıldığı katta toplanan belediye başkanları, milletvekilleri ve avukatların yer aldığı kalabalığın koridora konulan bariyeri geçmesine izin verilmedi.
Bu sırada görevlilerle kalabalık arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
İKİ SORUŞTURMADA DÖRT AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ
İBB Başkanı, tehdit, hakaret, görevli kişiyi hedef göstermek ve adil yargılamayı etkilemeyi teşebbüsle suçlanıyor.
İmamoğlu bu dört ayrı suçlamayla ilgili ifade verdi.
İMAMOĞLU İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?
İmamoğlu ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Sözlerinde tehdit ya da hedef gösterme olmadığın savunan İmamoğlu, “Benim yaptığım ifade özgürlüğüdür. Ve ifade özgürlüğü anayasal bir haktır. İfade özgürlüğü, adli makamlara ve onların işleyişine yönelik eleştirileri de kapsar.” dedi.
İmamoğlu şöyle devam etti:
“Demokratik düzenin bir gereği olarak uğradığımız haksızlıkları milletimizle paylaşmak, yapılan usulsüzlükleri eleştirmek ve bu uygulamaların hukuka zarar verdiğini dile getirmek ne zamandan beri tehdit sayılmıştır?”
"BÖYLE BİR EYLEM İÇERİSİNDE BULUNMAM MÜMKÜN DEĞİL"
Kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek söylem içerisinde bulunmadığını da söyleyen İmamoğlu “Kimsenin kendisi veya yakınlarına zarar verebileceğine bahisle bir söz sarf etmedim. Herhangi bir kimseyi hedef haline getirebilecek bir durum içerisinde yer almadım. Böyle bir hakaret ve eylem içerisinde bulunmam mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu bilirkişi soruşturması kapsamında verdiği ifadede de suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANANLARA SESLENDİ
İfadesi tamamlanan İmamoğlu daha sonra adliye dışında toplanan kalabalığa yönelik bir konuşma yaptı.
İmamoğlu konuşmasında, “16 milyonun temsilcisi burada böyle bir ifade vermemeliydi. Bugünkü mesele hak, hukuk, adalet, geleceğimiz meselesidir. Hedefin ne olduğu belli.” dedi.
İBB Başkanı büyük bir dayanışma ruhu içerisinde olduklarını da ifade etti.
BAŞSAVCIYI TEHDİT SORUŞTURMASI
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında açılan ilk soruşturma, 20 Ocak’ta Yargının Siyasallaşması başlıklı panelde sarf ettiği sözler nedeniyle başlatıldı.
İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i eleştirip, kendisine yönelik soruşturmalarda siyasi bir tavır takınıldığını savunmuştu.
İBB Başkanı İmamoğlu’nun bu açıklamaları sonrası Gürlek’i tehdit iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.
İKİNCİ SORUŞTURMA BİLİRKİŞİ AÇIKLAMASI SONRASI BAŞLADI
Bu soruşturmadan bir hafta sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde açıklama yapan İmamoğlu, CHP ve kendisine yönelik soruşturmalarda hep aynı bilirkişinin görev yaptığını savunmuştu.
İmamoğlu’nun burada yaptığı açıklamaların ardından ikinci bir soruşturma başlatıldı.
İBB Başkanı’na yargıyı etkilemeye teşebbüs suçlaması yöneltildi.
ADLİYE ÖNÜNDE NELER OLDU?
İmamoğlu’nun ifadesi öncesinde CHP’den partililere bir çağrı yapıldı.
Çağrı üzerine CHP’liler adliye önünde toplanmaya başladı.
Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA’lar yer aldı.
C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi.
ADLİYE ÇEVRESİNDE GERGİNLİK
Emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı Çağlayan’da polisle desteğe gelenler arasında zaman zaman gerginlik de yaşandı.
Adliyenin Şişli kesimine bakan tarafında desteğe gelenlerle polis arasında arbede çıktı.
MANSUR YAVAŞ DESTEK İÇİN ÇAĞLAYAN'DA
İmamoğlu’na destek için çok sayıda siyasi de Çağlayan’a geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da destek için sabah saatlerinde adliyedeydi.
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