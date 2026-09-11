Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu , eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada hakim karşısına çıktı.

İmamoğlu, üç yıl önce aynı davada yargılanıp iki kez beraat etmişti . İstinaf mahkemesi usulsüzlük nedeniyle söz konusu kararları bozmuştu.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Aynı davada bir kez daha hakim karşısına çıkan İmamoğlu hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti.

HÜKÜM BOZULMAZSA NE OLACAK?

Bu hükmün istinaf aşamasında bozulmaması halinde İmamoğlu hakkındaki “siyasi yasak” kararı kesinleşecek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için meclis üyeleri arasında yeniden seçime gidilecek.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

Mahkemede savunma yapan Ekrem İmamoğlu, bir dava bitmeden diğerinin başladığını belirterek, "Bir soruşturmanın hukuksuzluğunu anlatmadan yenisi geliyor." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, bu davanın ilk duruşması için 5 Haziran'da tutuklu bulunduğu Silivri'deki cezaevinden yola çıkarılmış, aracı arızalandığı gerekçesiyle geri dönmüştü .