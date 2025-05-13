Ekrem İmamoğlu'na diplomasının iptali tebliğ edildi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart'ta diplomasının iptaline karar verilen Ekrem İmamoğlu'na, üniversite tarafından tebliğ yazısı gönderildi.

Yazıda, şöyle denildi:

"Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 No'lu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.



Başsavcılıkça, İstanbul Üniversitesine gönderilen yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti.



İstanbul Üniversitesince 18 Mart'ta yapılan açıklamada ise İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirilmişti.



İmamoğlu'nun diploma bilgisi 6 Mayıs'ta, üniversitenin veri tabanından kaldırılmıştı.