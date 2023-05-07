Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitinginde taşlı saldırı

KILIÇDAROĞLU: ÜLKEYE DEĞİŞİM GETİRMENİN BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIRIZ



Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya tepki gösterdi.



Sakinlik çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Sevgili vatandaşlarım, 14 Mayıs'a odaklanın, başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin, insanınızı sevin, bağrınıza basın. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız" dedi.



AKŞENER: MİLLET İRADESİNİ NE TAŞLA NE DE KURŞUNLA DURDURAMAZSINIZ



Saldırıya bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener, "Millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız. Ne Ekrem kardeşimi, ne beni, ne de Millet İttifakı'nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz bu seçimi sükûnetle kazanacağız!" dedi.

VALİ MEMİŞ: 17 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU



Erzurum Valisi Okay Memiş, olaylara ilişkin açıklama yaptı.



Memiş, "Bugün Havuzbaşı Kent Meydanı, resmi olarak ilan edilmiş miting alanı değildi. Eğer resmi alan olarak ilan edilen bir miting alanı olmuş olsaydı, daha fazla güvenlik tedbiri alıp bunu sağlayabilirdik" dedi.



Olaylara gerekli müdahalede bulunulduğunu savunan Erzurum Valisi, "Bize göre yerinde müdahalede bulunduğumuzu değerlendiriyoruz. 17 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat ettiler. Bunlardan 9 kişiyi tedbir amaçlı müşahede altında tutuyoruz ama durumları ağır değil" diye konuştu.