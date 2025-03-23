Ekrem İmamoğlu'na görevden uzaklaştırma, Şişli Belediyesi'ne kayyum

İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın geçiçi olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine ise Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atandı.

İKİ BELEDİYEDE BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ



İstanbul Valiliği, İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin belediye başkan vekili seçimi için 26 Mart Çarşamba günü toplanmasına karar verildiğini duyurdu.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Mart 2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.



Ayrıca, 2 ilçe belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığı kaydedilerek, "İstanbul ili Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, irtikap ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından İstanbul 6'ncı Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Mart 2025 tarihli ve 2025/579 sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır. İstanbul ili Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Mart 2025 tarihli ve 2025/348 sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ESENYURT BELEDİYESİNE DE KAYYUM ATANMIŞTI

31 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un vekaleten Esenyurt Belediye Başkanlığı'na atandığını duyurmuştu.

