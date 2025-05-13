Ekrem İmamoğlu'na "kamu görevlisine hakaret" soruşturması
Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan soruşturma açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, "kamu görevlisine hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan alınan ifadesinde, yargı görevlilerine hakaret içerikli beyanlar olduğunu tespit etti.
Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.
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