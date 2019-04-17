Yerel seçimlerin üzerinden 17 gün geçti ve İstanbul'daki sonuç henüz belli değil.

Maltepe'deki sayım da sonuçlanırken, tutanaklar birleştirilecek ve İstanbul İl Seçim Kurulu beklenecek.

Hürriyet gazetsinden Abdülkadir Selvi'nin, "Şimdiye kadarki sayımlarda Ekrem İmamoğlu önde çıktığı için mazbatanın kendisine verilmesi bekleniyor" ifadesini kullandığı "Mazbata'nın ucu göründü mü?" başlıklı yazısında, sürece ilişkin şunlar ifade edildi:

"Bu arada AK Parti "YSK'ya yapılan olağanüstü itraz" sonuçlanıncaya kadar mazbatanın düzenlenmemesi için İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. İl Seçim Kurulu bu başvuruyu dikkate alabilir ya da kazanan adaya mazbatasını verebilir. Beklenti İmamoğlu'na mazbatanın verilmesi yönünde. Mazbatanın ucu göründü diyebiliriz...

Bu arada "Yenilenecek seçime usulsüz seçilen başkanla gidilmez, o nedenle Ekrem İmamoğluna mazbata verilmeyecek" şeklinde iddialar gündeme getiriliyor. Konuştuğum hukukçular, bunun mümkün olmadığı görüşündeler. 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 44. maddesinde seçilme yeterliliğini kaybeden başkanın "Başkanlığı düşer" deniliyor. Başkanlığın düşebilmesi için, önce "başkan" olması gerekiyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının düzenlenip önce "başkan" olması gerekiyor. İptal kararı verildiği takdirde düşürülebilmesi için. Tabii YSK seçimleri iptal etmezse, o zaman görevine devam edecek.

YSK dün seçimlerin yenilenmesine karar verilen yerlerde mazbata alıp göreve başlayan yeni belediye başkanlarının başkanlığının düşürülmesine karar verdi. Bu karar Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde uygulandı. 2014'te seçimleri yenilenen Yalovada'da da uygulanmıştı."