Ekrem İmamoğlu'na "sahte diploma" davası: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Ekrem İmamoğlu'na "sahte diploma" davası: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan 'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

YARGILAMA TARİHİ BELLİ OLDU

İmamoğlu'nun kapsamında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İmamoğlu'nun yargılanmasına 11 Eylül tarihinde saat 13.00'da İstanbul 59.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

İmamoğlu'na istenen ceza belli oldu

İmamoğlu'na istenen ceza belli oldu

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