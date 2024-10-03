Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ihtimali | Özgür Özel: Yol haritamız hazır
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan ve siyasi yasak istenen davayla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı. Genel Başkan, siyasi yasağın gelmesi durumuna karşı yol haritalarının hazır olduğunu belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi ihtimaline karşı yol haritası hazırladıklarını söyledi.
Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı "ahmak davası"na ilişkin katıldığı bir televizyon programında konuşan CHP Genel Başkanı, siyasi yasak gelmesi durumunda bir yol haritalarını olduğunu "Böyle bir şey olduğunda kademe kademe, gün gün ne yapacağımızı da konuştuk." sözleriyle açıkladı.
Özgür Özel davaya ilişkin kanaatini de söyledi. Özel, İmamoğlu'na siyasi yasağın istinafta onanacağını ancak Yargıtay aşamasında kalacağını ifade etti.
"Acaba Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi? Cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi, olamazsa kim olacak, olursa o mu olacak... Bu gibi tartışmaların içinde bizi tutmaya çalışan bir akıl var. Bu oyuna gelmeyeceğiz." diyen Özgür Özel İmamoğlu'nun erkenden aday ilan edileceği iddialarına da açıklık getirdi.
SİYASİ YASAĞA KARŞI ADAYLIK FORMÜLÜ
Özel, "Böyle bir şey yok, Ekrem bey de de istemez. Zaten doğru da olmaz. Ekrem beyin bana kendi ifadeleriyle de söylediği şey de İstanbul'a odaklı olduğu." dedi.
İMAMOĞLU DAVASI NEDİR?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında "ahmak" tartışması yaşanmıştı.
Soylu, 31 Mart seçiminin iptalinin ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa'ya giden İmamoğlu'na “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun” demişti.
İmamoğlu ise Soylu'ya "31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın" yanıtını vermişti.
YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası almıştı.
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