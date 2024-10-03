Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ihtimali | Özgür Özel: Yol haritamız hazır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi ihtimaline karşı yol haritası hazırladıklarını söyledi.

Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı "ahmak davası"na ilişkin katıldığı bir televizyon programında konuşan CHP Genel Başkanı, siyasi yasak gelmesi durumunda bir yol haritalarını olduğunu "Böyle bir şey olduğunda kademe kademe, gün gün ne yapacağımızı da konuştuk." sözleriyle açıkladı.

Özgür Özel davaya ilişkin kanaatini de söyledi. Özel, İmamoğlu'na siyasi yasağın istinafta onanacağını ancak Yargıtay aşamasında kalacağını ifade etti.

"Acaba Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi? Cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi, olamazsa kim olacak, olursa o mu olacak... Bu gibi tartışmaların içinde bizi tutmaya çalışan bir akıl var. Bu oyuna gelmeyeceğiz." diyen Özgür Özel İmamoğlu'nun erkenden aday ilan edileceği iddialarına da açıklık getirdi.

SİYASİ YASAĞA KARŞI ADAYLIK FORMÜLÜ

Özel, "Böyle bir şey yok, Ekrem bey de de istemez. Zaten doğru da olmaz. Ekrem beyin bana kendi ifadeleriyle de söylediği şey de İstanbul'a odaklı olduğu." dedi.