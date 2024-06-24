Ekrem İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında mütalaa

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik Erzurum’daki miting sırasında gerçekleştirilen taşlı saldırı davasında yargılama sürüyor. Davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması ve mütalaaya karşı savunma yapılması amacıyla duruşmayı erteledi.

Ekrem İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında mütalaa

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ’nun katılımıyla Erzurum’da 7 Mayıs 2023’te düzenlenen halk buluşmasında yaşanan olaylara ilişkin 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

İmamoğlu’nun avukatlarından Mustafa Aşık, savunmasında, dosyadaki delil, kamera kayıtları ve bilirkişi raporuna göre, müvekkilinin Erzurum’a gelmeden aleyhine sloganlar atıldığının sabit olduğunu söyledi.

Grubun toplanıp yürüyüş yaptığını ileri süren Aşık, “Kamuoyunu yönlendirme gücüne sabit kişiler sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapmışlardır. Saldırganlar tarafından saldırı anı sosyal medyadan canlı yayın yapılmıştır. Sanıklar olay yerine tesadüfi gelip birlikte hareket etmediklerini söylese de bunlar çelişkilidir. Biz organizasyon şekilnde hareket edildiğini düşünüyoruz. Araştırmanın genişletilmesi amacıyla süre talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların iddianamede istenildiği gibi cezalandırılmalarını talep etti.

, eksikliklerin tamamlanması ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması amacıyla duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanıklar Abdulhakim U, Barış S, Cengiz E, Şenol Ç. ve Murat A. hakkında silahla kasten yaralamaya teşebbüs suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis, Abdullah A, Ahmet K, Doğukan K, Dursun P, Enes Y, Emrah T, Enes Y, Ferdi S, Furkan K, Muhammed Ç, Muhammed K, Muhammed Akif K, Muhammed Haktan S, Muhammet Emin Ö, Oğuzhan U, Osman K, Ömür K, Serhat K, Serhat M, Soner H, Vefa Ö, Yakup Emre A. ve Yunus Emre D. hakkında ise silahla kasten yaralamaya teşebbüs ve silahla basit yaralamaya teşebbüs suçlarından 2 yıl 9 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis ve adli para cezası talep ediliyor.

İddianamede, ayrıca sanıklar hakkında verilen cezalarda, dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirim yapılması isteniyor.

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