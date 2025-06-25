Ekrem İmamoğlu'na yeni dava: Duruşma günü belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, cumhuriyet savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkacak.

İmamoğlu, kendisini tutuklamaya sevk eden cumhuriyet savcılarına hakaret etmekle suçlanıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



Suçlamaya ilişkin iddianame tamamlandı, yargılama günü de belli oldu.

"KAMU ADINA ELEŞTİRİ GETİRDİM"

İddianamede İmamoğlu'nun savunmasına da yer verildi.

Kendisinin savcıların ailelerine, özel hayatlarına, onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, bir kamu görevine bu görevi kötüye kullanarak siyasete müdahale edenlere karşı kamu adına eleştiri getirdiğini belirten İmamoğlu, suçlamayı kabul etmedi.

İLK DURUŞMA 22 EKİM'DE



Dava, İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İlk duruşma günü ise 22 Ekim olarak belirlendi.

Duruşma Marmara Cezaevi içerisindeki salonda görülecek.