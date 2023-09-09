Ekrem İmamoğlu’ndan “100’üncü Yılında CHP” panelinde “değişim” mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ülke Politikaları Vakfı (ÜPV) ve Reform Enstitüsü tarafından, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen, “100. Yılında CHP" başlıklı panelin açılış konuşmasını yaptı.



İmamoğlu buradaki konuşmasında, seçimlerin ardından CHP’de başlayan “değişim” tartışmalarına ilişkin yeni bir mesaj verdi.



“CHP, geride bıraktığımız 100 senenin en önemli aktörlerinden biri oldu olmasına ama, malum çok uzun zamandır da iktidarda değil.” diyen İmamoğlu, “1950’den beri, neredeyse gerçek anlamda hiç iktidar olmamış CHP, çok uzun yıllardır sanki ülkeyi o yönetiyormuş ve olup biten tüm olumsuzluklardan o sorumluymuş gibi bir algının da öznesi yapılıyor. Bunda da CHP’liler olarak kusurluyuz aslında. Mensubu olmaktan gurur duyduğum CHP’nin bu durumu üzerine düşünmemiz, hep beraber bu durumu değiştirmenin yollarını bulmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“Bu güzel ülkeye karşı, tarih huzurunda sorumluyuz ve ben partimin bundan daha iyisini yapabileceğine tüm kalbimle inanıyorum.” şeklinde konuşan Ekrem İmamoğlu, CHP’deki değişimin iki esas boyutu olması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:



“Partinin hem vizyonu hem de işleyişi değişmeli. Parti işleyişindeki değişimin nasıl olması gerektiğine dair düşüncelerimi başka vesilelerle, parti içi toplantılarda paylaşırım. Bu toplantıda, CHP’nin yeni vizyonunun ne olması gerektiğine odaklanmak istiyorum.”



İmamoğlu, konuşmasını şöyle bitirdi:



“Bir tespit, bir de vaatle bitireyim. Tespitim şu; CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek.”