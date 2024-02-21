Ekrem İmamoğlu'ndan 600 bin haneye destek vaadi

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kaldı.

Mevcut İBB Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeniden İBB Başkan adayı gösterdiği Ekrem İmamoğlu, eğitim, ekonomi, sosyal destekler gibi 10 ayrı alanda hayata geçireceği ''Adil İstanbul'' adlı projelerini anlattı.



''KİM OLDUĞUNA BAKMAKSIZIN GURURLU HİZMET EDECEĞİZ''

İmamoğlu, ''Size gururla hizmet edeceğiz. Kimin ne olduğuna bakmaksızın hangi siyasi görüşe sahip olduğuna bakmaksızın her biriniz bizim eşit onurlu vatandaşımızsınız.'' diye konuştu.



Ekrem İmamoğlu, ''Ayni ve nakdi yardımı 600 bin haneye çıkararak yani 4 milyon adede yükselterek ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz.'' dedi.

AİLELERE BEBEK BEZİ VE MAMA VAADİ

39 ilçede 100'ün üzerinde okulda beslenme desteği sağladıklarını da söyleyen İmamoğlu, ''2024-2025 yıllarında ilk ve ortaokula giden çocuklarımıza 2 milyon okul beslenme paketi dağıtacağız. Bin haneye ayda 1 bir bebek paket bezi ve kutu mama ihtiyacını karşılıyor olacağız.'' ifadelerini kullandı.

''18 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA ULTRASON ÇEKİM HİZMETİ VERECEĞİZ''

Ekrem İmamoğlu, 40 yaş üstü kadınlar için yılda 1 kez ücretsiz mamografi, 18 yaş üstü kadınlar için ise ultrason çekim hizmeti vereceklerini de vaat etti.

