Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması: "Seçime giremezsem başka adayı desteklerim"

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Amerikan medya kuruluşu Bloomberg'e röportaj veren İmamoğlu, kendisine yöneltilen soruları danışmanları aracılığıyla yazılı olarak yanıtladı.

"MUHALEFET YİNE BİRLEŞMELİDİR"

Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili soruya, "Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir." dedi.

İmamoğlu, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılması engellenirse alternatif bir adayı desteklemeye açık olduğunu söyledi.