Ekrem İmamoğlu’ndan adaylık sorusuna yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi.



İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları ve hakkında siyasi yasak istenen davaya ilişkin önemli mesajlar verdi.

ADAYLIK SORUSUNA YANIT



“Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusu yöneltilen İmamoğlu, “Benim bir partim var. Partimin alacağı karar var. Onun karar mekanizmaları var, onlar işleyecek. Cumhurbaşkanlığına da millet karar verecek.” yanıtını verdi.

"MANSUR BEY'İN BAŞARISIYLA GURUR DUYARIM"



İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la rekabet haline oldukları iddiası hakkında da konuştu.



İBB Başkanı, “Ben, Mansur Bey’in başarısıyla gurur duyarım. Onun beğenilmesiyle onur duyarım. Bizim belediye başkanlarımızla olan diyaloğumuz, irtibatımız, dayanışmamız 2019’un ilk aylarından itibaren başlamıştır.” dedi.



İmamoğlu şöyle devam etti:



“İlk toplantıda İstanbul'a davet ederek koordinasyonunu yaptım ve ondan sonraki bütün buluşmaları koordine ederek 5 yıl boyunca 11 Büyükşehir Belediye Başkanı muazzam bir dayanışma ağı oluştu.



Bu alanda sanki bir yarışmış gibi algılanmasına çok üzülüyorum. Böyle bir durumumuz yok. Biz takım arkadaşıyız, yol arkadaşıyız. Bu işin sağ açığı, sol açığı olmaz. Yol arkadaşlığı müessesesi benim için önemlidir.



Bunu ben Genel Başkanımla da paylaştım bu arada. Yol arkadaşlığı, takım arkadaşlığı meselesinin hedefi tektir. Ve biz o hedefe koşan insanlarız.



O takımın içindeki insanlarız. Günü geldiğinde dediğim gibi hem partimizin kurulları hem milletimiz en doğru kararı verecektir.”



“YARGISAL TACİZE UĞRUYORUM”



Siyasi yasakla yargılandığı davayı da değerlendiren İmamoğlu, “Yargısal tacize uğruyorum.” dedi. İmamoğlu, “Ben yargıçlara güvenmek istiyorum. Ve İstinafta bu işlerin sonlanarak gündemden çıkmasını istiyorum.” şeklinde konuştu.